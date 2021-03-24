МИД Польши ответил на задержание главы Союза поляков в Беларуси

Председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис задержана 23 марта в Гродно.

Министерство иностранных дел Польши заявило протест в связи с задержанием в Гродно руководителя незарегистрированного объединения «Союз поляков Беларуси». Анжелика Борис вечером 23 марта сама написала в соцсетях, что ее везут в Ленинский РОВД Гродно. После этого на связь она не выходила.

– Вечером в МИД Польши был вызван временный поверенный посольства Республики Беларусь. Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси, касающимся защиты национальных меньшинств, и двусторонним польско-белорусским обязательствам, касающимся защиты польского меньшинства, – такое сообщение распространил МИД Республики Польша.

Также ведомство подчеркивает, что Союз поляков занимается сохранением традиций и польской культуры, польским образованием и обучением польскому языку.

Анжелика Борис возглавляет неофициальный союз с 2005 года, и на днях была переизбрана председателем объединения.

– Ее арест равносилен ликвидации польской идентичности и наносит удар не только по добрым отношениям с Польшей, но и по традиционному белорусскому мультикультурализму, - заключает внешнеполитическое ведомство Польши.