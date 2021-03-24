В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет Фото: Сергей ГАПОН

В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом проинформировали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что 23 марта, во вторник, на пересечении улицы Шаранговича с улицей Лобанка 57-летний водитель «Хонды» сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, - рассказали в ведомстве.

С телесными повреждениями ребенок был доставлен в больницу.

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