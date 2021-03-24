Генпрокуратура: За организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок, были осуждены 87 человек

В Генпрокуратуре рассказали, что за организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок, были осуждены 87 человек. Фото: БелТА

В Генеральной прокуратуре рассказали, что за организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок и активное участие в них, были осуждены 87 человек. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

- На данный момент в суды было направлено 89 уголовных дел в отношении 154 человек, которым предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса – Организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок. На сегодняшний день по данной статье были осуждены уже 87 человек. В качестве наказаний были избраны лишение свободы или ограничение свободы, в том числе и с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, которое совершило преступление, было признано невменяемым. Суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения, - отметили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что для установления всех причастных к преступлениям против общественной безопасности в 2020 году органами прокуратуры были приняты меры по активизации следственно-розыскных действий.

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