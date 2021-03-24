Посол Украины в Беларуси прокомментировал митинг у здания посольства в Минске

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Фото: www.ukrinform.ru

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что он и государство Украина не против свободы собраний, если они не несут в себе угрозу для диппредставительства. Об этом посол заявил в комментарии изданию Укринформ после митинга у здания посольства Украины в Минске 23 марта. Тогда около 50 человек вышли к посольству с государственными флагами и скандировали лозунги «Фашизм не пройдет».

– Я вышел к указанным лицам, чтобы выяснить причины митинга, и около получаса объяснял нашу позицию, рассказывал об отношении Украины к событиям в Беларуси, дружественном отношении Украины к белорусскому народу, а также о продолжающейся российской агрессии против нашего государства. Убедить этих людей было трудно, но я думаю, что общаться нужно, и надеюсь, что хоть некоторые из них изменили свое мнение, - комментирует посол Игорь Кизим.

По его словам, посольство не было проинформировано о том, что планируется какая-то акция.

– Очевидно, что такие шаги не способствуют улучшению взаимопонимания между нашими странами. В то же время отмечу, что митинг был мирным, и Украина как демократическая страна не имеет возражений относительно подобных собраний, если они не несут угрозы жизни, здоровью и собственности сотрудников дипломатического учреждения, - добавил посол.

В интервью изданию Игорь Кизим подчеркнул, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси.