МВД: У мужчины, который наклеивал протестный стикер на милицейское авто, дома нашли дымовые шашки, пиротехнику и «ежи»

В МВД рассказали, что в Витебске у мужчины, который клеил протестный стикер на милицейское авто, дома нашли ежи, пиротехнику и дымовые шашки. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что у мужчины, который наклеивал протестный стикер на милицейское авто, нашли дымовые шашки, пиротехнику и «ежи». Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники Первомайского РОВД Витебска задержали 34-летнего мужчину в тот момент, когда он клеил стикер протестного содержания на служебный автомобиль УАЗ. Мужчину не смутило место стоянки машины – «патриот» был припаркован у здания райотдела, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что к проверке мужчины подключились и оперативники ГУБОПиК МВД.

- Сотрудникам удалось обнаружить дома у задержанного дымовые шашки, самодельные ежи, пиротехнику, баллончики с краской, муляжи гранах и протестную символику, - рассказали в МВД.

На данный момент проверка в отношении мужчины продолжается. Его проверяют на причастность к осквернению зданий и сооружений, порчи имущества, а также иным преступлениям и правонарушениям протестной направленности.

По окончании материалы будут переданы следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины.

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