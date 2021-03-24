ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса «Спутник V»

ВОЗ заявляет, что Европа нуждается в российской вакцине. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге ответил на замечания в адрес российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что не разделяет «колебаний и скептицизма» по поводу регистрации вакцины в Евросоюзе, пишет ТАСС.

– Я надеюсь, что в обозримом будущем, очень близком, вакцина станет использоваться в регионе, – говорит Хансл Клюге.

По мнению представителя ВОЗ, в Европе не хватает вакцины. В настоящее время ВОЗ проводит экспертизу клинических исследований «Спутник V». Перед тем, как зарегистрировать препарат, эксперты намерены нанести визит в московский Центр имени Гамалеи, где разрабатывалась вакцина.

Заявление ВОЗ сделал в ответ на критику еврокомиссара Тьерри Бретона, по словам которого у Европы «совершенно нет необходимости» в российской вакцине. В настоящее время в ЕС зарегистрированы и применяются четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen.