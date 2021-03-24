В Комитете госконтроля рассказали, что была приостановлена деятельность 28 аптек из-за нарушения требований законодательства

В КГК сообщили, что была приостановлена деятельность 28 аптек из-за нарушения требований законодательства Фото: Инна КОРСАК

В Комитете государственного контроля сообщили, что была приостановлена деятельность 28 аптек Минска, Жодино, Бобруйска, Гомеля из-за нарушения требований законодательства. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.

- Комитетом госконтроля вместе с заинтересованными ведомствами продолжаются контрольно-аналитические мероприятия в аптечной сети по вопросу обоснованности цен на белорусские и зарубежные препараты, а также соблюдения требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности. В феврале – начале марта мониторинги были проведены уже в 130 аптеках, которые принадлежат субъектам хозяйствования различной формы собственности. Удалось установить, что практически повсеместно произошло повышение розничных цен на лекарственные препараты, - прокомментировали в КГК.

В ведомстве добавили, что для проведения мониторинга аптечных сетей и потребительского рынка во всех регионах Беларуси были сформированы специальные рабочие группы, в состав которых вошли представители КГК, МАРТ, Минздрава, ФПБ, облисполкомов и Мингорисполкома.

В КГК обратили внимание владельцев аптечных сетей, что в случае выявления фактов нарушения законодательства и необоснованного повышения цен на лекарства к субъектам хозяйствования будут применены соответствующие меры реагирования вплоть до приостановления деятельности аптек.

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