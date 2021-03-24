«Должен был наладить канал поставки оружия»: Украина задержала агента КГБ из Беларуси

В Украине задержали агента из Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

О задержании агента белорусской спецслужбы сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудника белорусского КГБ разоблачили оперативные подразделения пограничников совместно с контразведкой Службы безопасности Украины. Мероприятия были санкционированы Волынской областной прокуратурой.

– Основным заданием мужчины было наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного предназначения из Российской Федерации. Для этого агент Комитета государственной безопасности Республики Беларусь должен был втянуть в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины, - говорится в официальном сообщении пограничного ведомства Украины.

Оружие и снаряжение из России, как выяснили украинские пограничники, должно было поставляться в страну через белорусско-украинскую границу в пределах Волынской области, которая граничит с Брестской областью в Беларуси.

Как добавляет СБУ, белорусский агент должен был собирать информацию о ситуации в украинском приграничье, о том, насколько защищена граница, какое техническое оборудование для этого используется, сколько человек личного состава пограничников и таможенников задействовано при этом.

Разведдеятельность сотрудника КГБ пресекли во время очередного его приезда в Украину для встречи с якобы завербованным украинским пограничником. Его задержали и теперь выдвигают подозрения в шпионаже по уголовной статье. За это по украинскому законодательству может грозить от 8 до 15 лет тюрьмы.