Фотофакт. В Минске у посольства Польши 24 марта люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг

В Минске у посольства Польши 24 марта люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг. Фото: Роман Левковский
В Минске у посольства Польши 24 марта, в среду, люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг. Об этом сообщает БелТА.
Люди у посольства Польши собрались для того, чтобы высказать свой протест попыткам Польши вмешаться в дела Беларуси.
Подобные митинги проходят сегодня у посольства Литвы в Минске и в Гродно, а также у посольства Польши в Бресте.
В Минске у посольства Польши 24 марта люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг. Фото: Роман Левковский
Напомним, что во вторник, 23 марта, в Минске прошел пикет около посольств США и Украины.
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