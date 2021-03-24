Фотофакт. В Минске у посольства Польши 24 марта люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг

В Минске у посольства Польши 24 марта люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг. Фото: Роман Левковский

В Минске у посольства Польши 24 марта, в среду, люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг. Об этом сообщает БелТА.

Люди у посольства Польши собрались для того, чтобы высказать свой протест попыткам Польши вмешаться в дела Беларуси.

Подобные митинги проходят сегодня у посольства Литвы в Минске и в Гродно, а также у посольства Польши в Бресте.

В Минске у посольства Польши 24 марта люди с красно-зелеными флагами собрались на митинг. Фото: Роман Левковский

Напомним, что во вторник, 23 марта, в Минске прошел пикет около посольств США и Украины.

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