Гололедица и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 25 марта

Желтый уровень опасности объявлен 25 марта в Беларуси из-за гололедицы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желтый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 25 марта из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте pogoda.by.

«В ночные и утренние часы 25 марта (четверг) на дорогах республики местами сохранится гололедица», – сказано в сообщении Белгидромета.

Также 25 марта ожидается слабый туман и переменная облачность, при этом существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет западный, северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1°С до -7°С, местами по северо-западу –будет от 0°С до +2 °С. Днем столбики термометров покажут от +2°С по северо-западу до +10°С по югу страны.

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