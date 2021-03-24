Литовские пограничники показали спецодежду белорусского контрабандиста, в которой можно спрятать 90 пачек сигарет

Спецодержда контрабандиста. Фото: www.pasienis.lt

Сигаретных контрабандистов литовские пограничники задержали недалеко от границы с Беларусью.

За рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 57-летний житель Вильнюса, вместе с ним ехала 61-летняя жительница Литвы. Пограничники проверили у них личные документы и документы на автомобиль - они были в порядке. Но подозрения вызвала куртка женщины.

Оказалось, что под курткой у пассажирки был настоящий спецжилет, упакованный сигаретами. В карманах женщина спрятала 93 пачки сигарет белорусского производства, сообщает пограничная служба Литвы. Мужчина тоже был укомплектован - он во внутренних карманах пиджака спрятал 36 пачек.

За контрабанду сигарет оба стали фигурантами административного дела. Как уточняют литовские пограничники, им может грозить штраф от 400 до 1900 евро.