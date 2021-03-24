Опубликован список домов в Минске, которые останутся без света с 24 марта по 2 апреля. Фото: pixabay
Министерство энергетики обнародовало список домов в Минске, где на несколько часов будут отключать свет в период с 24 марта по 2 апреля.
Перечень опубликован на сайте министерства. Там указаны адреса домов, которые останутся без света, а также время отключения.
Так, согласно графику, несколько часов света не будет у жителей столицы по следующим адресам.
24 марта:
ул. Брикета, 4, 16, 18, 24, 26, 38 (с 9.00 до 17.00);
ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 9.00 до 17.00);
Игуменский тракт, 45, 47 (с 10.00 до 17.00);
ул. К. Маркса, 45 (с 10.00 до 16.00);
ул. Могилевская, 3, 7, 82, 84а, 84 (с 9.00 до 16.00);
ул. Прушинских, 52, 54, 58 (с 10.00 до 17.00);
пер. Самарский, 5−12 (с 9.00 до 16.00);
ул. Я. Купалы, 17 (с 10.00 до 16.00);
пр. Независимости, 30 (с 10.00 до 16.00);
25 марта:
ул. Сенницкая, 98−114 (с 9.00 до 16.00);
проезд Сенницкий, 3−13 (с 9.00 до 16.00);
ул. Планерная, 3 (с 10.00 до 17.00);
проезд Рогачевский, 3−15 (с 9.00 до 16.00);
ул. Руссиянова, 32, к. 1 и 2, 42, 44, 46, 54 (с 9.00 до 17.00);
ул. Нефтяная, 4−14 (с 9.00 до 16.00);
пер. Нефтяной, 5−18 (с 9.00 до 16.00);
ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 11.00 до 14.00);
пер. Аэродромный, 3−19 (с 9.00 до 16.00);
ул. Геологическая, 87, 115, 117а, 119, 119а, 119б, 121, 123, 125, 129, 133 (с 9.00 до 16.00);
26 марта, с 11.00 до 13.00:
ул. Свердлова, 32а, 34, 36;
ул. Бобруйская, 25, 27;
29 марта, с 9.00 до 16.00:
ул. Сенницкая, 74−86ч;
ул. Радищева, 34, 35;
ул. Пензенская, 36−60;
ул. Аэродромная, 27−43н;
30 марта:
ул. Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9 (с 9.30 до 17.30);
пер. 5-й Брестский, 10, 12 (с 9.00 до 16.00);
ул. Брестская, 50, 75 (с 9.00 до 16.00);
ул. Волоха, 2, 6, 8 (с 9.30 до 17.00);
ул. Байкальская, 6, 8/19−36 (с 9.00 до 17.00);
1 апреля, с 10.00 до 14.00:
ул. Щетовка, 4−18, 5−17;
ул. Юношеская, 44, 46;
ул. Айвазовского, 63/47−81/48, 78.