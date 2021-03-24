Опубликован список домов в Минске, которые останутся без света с 24 марта по 2 апреля. Фото: pixabay

Министерство энергетики обнародовало список домов в Минске, где на несколько часов будут отключать свет в период с 24 марта по 2 апреля.

Перечень опубликован на сайте министерства. Там указаны адреса домов, которые останутся без света, а также время отключения.

Так, согласно графику, несколько часов света не будет у жителей столицы по следующим адресам.

24 марта:

ул. Брикета, 4, 16, 18, 24, 26, 38 (с 9.00 до 17.00);

ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 9.00 до 17.00);

Игуменский тракт, 45, 47 (с 10.00 до 17.00);

ул. К. Маркса, 45 (с 10.00 до 16.00);

ул. Могилевская, 3, 7, 82, 84а, 84 (с 9.00 до 16.00);

ул. Прушинских, 52, 54, 58 (с 10.00 до 17.00);

пер. Самарский, 5−12 (с 9.00 до 16.00);

ул. Я. Купалы, 17 (с 10.00 до 16.00);

пр. Независимости, 30 (с 10.00 до 16.00);

25 марта:

ул. Сенницкая, 98−114 (с 9.00 до 16.00);

проезд Сенницкий, 3−13 (с 9.00 до 16.00);

ул. Планерная, 3 (с 10.00 до 17.00);

проезд Рогачевский, 3−15 (с 9.00 до 16.00);

ул. Руссиянова, 32, к. 1 и 2, 42, 44, 46, 54 (с 9.00 до 17.00);

ул. Нефтяная, 4−14 (с 9.00 до 16.00);

пер. Нефтяной, 5−18 (с 9.00 до 16.00);

ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 11.00 до 14.00);

пер. Аэродромный, 3−19 (с 9.00 до 16.00);

ул. Геологическая, 87, 115, 117а, 119, 119а, 119б, 121, 123, 125, 129, 133 (с 9.00 до 16.00);

26 марта, с 11.00 до 13.00:

ул. Свердлова, 32а, 34, 36;

ул. Бобруйская, 25, 27;

29 марта, с 9.00 до 16.00:

ул. Сенницкая, 74−86ч;

ул. Радищева, 34, 35;

ул. Пензенская, 36−60;

ул. Аэродромная, 27−43н;

30 марта:

ул. Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9 (с 9.30 до 17.30);

пер. 5-й Брестский, 10, 12 (с 9.00 до 16.00);

ул. Брестская, 50, 75 (с 9.00 до 16.00);

ул. Волоха, 2, 6, 8 (с 9.30 до 17.00);

ул. Байкальская, 6, 8/19−36 (с 9.00 до 17.00);

1 апреля, с 10.00 до 14.00:

ул. Щетовка, 4−18, 5−17;

ул. Юношеская, 44, 46;

ул. Айвазовского, 63/47−81/48, 78.