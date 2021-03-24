Пенсионерку из Несвижа наказали за комментарий под фото сотрудника ОМОН в соцсетях

Светлану Пономареву из Несвижа суд наказал за оскорбление милиционера. Фото: Новы час

Суд Несвижского района вынес приговор 65-летней местной жительнице Светлане Пономаревой. Ее судили за оскорбление милиционера по статье 369 УК РБ.

Согласно версии следствия, женщина оставила комментарий в Фейсбуке под фотографией старшего сержанта ОМОН Миноблисполкома Виталия Федорова. Ее комментарий был одним из 112 под этим фото и был следующего содержания: «Застрелись, с***», уточняют правозащитники.

Женщина вину не признала. В суде она заявила, что не помнит, она ли это оставляла этот комментарий.

Потерпевший омоновец заявил в суде иск о компенсации морального вреда на сумму 2000 рублей. С его слов, комментарий его настолько задел, что он переживал об этом больше месяца. Деньги он обещает отправить на благотворительность. На что обвиняемая ответила, что она примет эту сумму, поскольку оказывает помощь бездомным животным и получает пенсию в 540 рублей.

Суд признал Светлану Пономареву виновной в оскорблении милиционера и приговорил ее к полутора годам «домашней химии». Сумму компенсации морального вреда суд уменьшил до 1500 рублей.