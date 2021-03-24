Выявлен новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Фото: pixabay

Индия сообщила о новом штамме коронавируса с двойной мутацией, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения этой страны.

«Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», – сказано в заявлении Минздрава.

Эксперты проанализировали образцы, взятые у пациентов в штате Махараштра, и выявили мутации в вирусе, которые не соответствуют ранее занесенным в каталог «вариантам, вызывающим опасения».

При этом на данный момент у местных чиновников нет достаточных сведений, чтобы установить прямую связь между появлением «двойного мутанта» и быстрым ростом количества заболевших в некоторых штатах Индии. Новая двойная мутация коронавируса выявлена в недостаточном количестве, чтобы проследить такую связь.

Ранее ученые из США сообщили, что мутации в британском, южноафриканском и бразильском штаммах SARS-CoV-2 повышают его заразность до восьми раз. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм был выявлен уже в 101 стране, южноафриканский – в 51 стране, а бразильский штамм – в 29.

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