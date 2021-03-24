Доллар продолжает крепнуть и расти: курс валют в Беларуси на 24 марта

Стало известно, как изменился курс валют в Беларуси в середине рабочей недели. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В середине рабочей недели прошли очередные биржевые торги. Как изменился курс основных валют в Беларуси в предпоследнюю неделю марта, сообщается на сайте Белорусской валютно фондовой биржи.

Рост продемонстрировали только доллары, евро и рубли России, наоборот, после торгов потеряли в цене.

Детальнее курс валют на 24 марта в Беларуси выглядит так:

- «зеленый» потяжелел сразу на 0,0117 белорусского рубля. В итоге стоимость 1 доллара уже 2,6272 белрубля;

- европейская валюта сбросила 0,0075 белрубля. Курс 1 евро сейчас составляет 3,1082 белорусского рубля;

- стала легче и сотня рублей России - сразу на 0,0164 белрубля. После снижения курс 100 рублей РФ составляет 3,4512 белорусского рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На повышение зарплат нужно 7,2 млрд рублей в год: чего ждать от запланированных Минфином оптимизации бюджетников и повышения налогов ИП.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов озвучил, сколько денег требуется на увеличение зарплат бюджетников. Эксперты прокомментировали его слова (подробности).

«Протестные» штрафы, оплаченные фондами, будут взыскивать повторно?

В СК рассказали, что если штраф оплачен деньгами, «вовлеченными в преступный оборот», он будет взыскан повторно (подробности).