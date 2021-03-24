Адвокат Максима Знака Сергей Зикрацкий не прошел переаттестацию – его лишат лицензии

Адвокат Максима Знака Сергей Зикрацкий не прошел переаттестацию. Фото: скриншот видео Telegram / БАЖ

Адвокат Сергей Зикрацкий, который защищает своего коллегу Максима Знака, а также многих белорусских журналистов, не прошел внеочередную переаттестацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Белорусской ассоциации журналистов.

Это означает, что скоро Зикрацкого лишат лицензии на адвокатскую деятельность.

Основанием для вызова на переаттестацию стали комментарии адвоката в СМИ.

В Министерстве юстиции сочли его высказывания не в полной мере соответствующими законодательству, а значит, показывающими ненадлежащее исполнение им профессиональных обязанностей, в связи с чем решили провести внеочередную аттестацию.

Ранее уже несколько адвокатов политической активистки Марии Колесниковой были лишены лицензии. Последней стала Людмила Казак. Она тоже не прошла переаттестацию. Еще два адвоката Колесниковой - Максим Знак и Илья Салей - стали фигурантами уголовных дел.

Читайте также:

«Показали низкий уровень знаний». В Беларуси лишили лицензий еще троих адвокатов

На комиссию вызывали защитников, высказывающих свою гражданскую позицию (подробности).

Адвоката Николая Статкевича Созончука могут лишить лицензии

В среду, 24 февраля, дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов отменила действие лицензии. Теперь решение должен утвердить совет городской коллегии (подробности).

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак осудили на 675 рублей за неповиновение милиции

Ее задержали на улице в четверг, 24 сентября - ночь она провела на Окрестина (подробности).