Помните дороги зимой? В Витебске одна из причин в том, что дорожники воровали соляную смесь и продавали в Россию

Прошедшей зимой в Беларуси были проблемы с качеством дорог. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что в Витебске раскрыта преступная схема хищения дорожных соляных смесей, сообщил телеграм-канал МВД.

Аферу, по информации правоохранителей, осуществили 47-летний экс-начальник участка «Гордормоста» и 34-летний начальник асфальтобетонного завода. Задержанные мужчины подозреваются в хищении реагентов в особо крупном размере.

Схема преступления была далеко не изобретательной: просто распределяя соляные смеси, бывший начальник участка поручал водителю отвозить тонны смеси в определенное место. Затем оттуда смесь забирал и перевозил в Россию для продажи его подельник. Выручку обвиняемые делили между собой поровну.

За два месяца, с октября по декабрь 2020-го года, ими было похищено свыше 1 тысячи тонн соляной дорожной смеси. Ущерб превысил 30 тысяч белорусских рублей.

- Возбуждено уголовное дело по тяжкой коррупционной статье. Идет следствие, - утонили в пресс-службе.

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