Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 марта 2021 года: новые заболевшие - еще 1378 человек и снова 9 умерших

Стало известно, сколько еще человек в Беларуси заболели COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Беларуси рассказали, как поменялась картина с заболеваемостью коронавирусом за последние сутки. Официальная статистика опубликована в телеграм-канале ведомства.

Так сообщается, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 378 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет на сегодняшний день уже 313 тысяч 52 человека.

Неизменно растет и количество выздоровевших от «ковида»: за сутки из больниц были выписаны еще 1 тысяча 447 пациентов, а за все время - 304 тысячи 477 выздоровевших.

К сожалению, на одинаковом уровне сохраняется и количество летальных исходов. За сутки умерли еще 9 человек с коронавирусом.

- За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 2 тысячи 184 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в Минздраве.

Примерно сохраняет темп и число тестирований на «ковид». За сутки было выполнено немногим более 18,5 тысячи тестов, а за всю пандемию уже свыше 5,256 миллиона исследований.

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