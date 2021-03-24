«Уральские авиалинии» передумали запускать рейсы из Екатеринбурга в Минск

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Фото: Instagram

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила решение о запуске рейсов из Екатеринбурга в Минск. Их должны были открыть в марте.

Запуск отменили, поскольку не было спроса среди пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает ТАСС.

Напомним, что «Уральские авиалинии» объявили о начале полетов из Екатеринбурга в белорусскую столицу в феврале, планировалось организовать рейсы с 11-го февраля. Затем открытие перенесли на март.

Это было бы новое направление полетов для авиакомпании.

«Мы приняли решение отменить рейсы в Минск и не планируем начинать полеты. Причина – недостаточный спрос. Возможно, вернемся к этому вопросу позднее, после снятия всех пандемийных ограничений, – отметили в компании.

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