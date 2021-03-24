Появилось видео МВД с протестов в Бресте: люди водили хоровод, как на Купала, на проезжей части - это уголовное дело

Милиция продолжает вычислять участников "хороводов" в Бресте - они становятся фигурантами масштабного уголовного процесса. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что в Бресте задержан один из участников «хоровода» - протестной поствыборной акции, сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Речь идет о протестах в Бресте 13 сентября 2020-го года. В тот день протестующие колонной вышли на перекресток брестского проспекта Машерова с бульваров Космонавтов, движение авто и городского транспорта на участке было уже затруднено. Брестчане пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет, после этого выбежали силовики и начались задержания.

Одним из участников такого «хоровода» и оказался 25-летний бухгалтер. Как сообщается 24 марта 2021-го года, на него вышли оперативники угрозыска. Молодому человеку вменяется то, что совместно с другими протестующими он блокировал транспорт, создавая угрозу безопасности на дороге, выкрикивал лозунги, водил хороводы и пел песни.

По заявлению правоохранителей, 25-летний бухгалтер был в агрессивно настроенной толпе. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

- СК провел правовую оценку действий 25-летнего брестчанина и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурант находится в ИВС, - прокомментировали в МВД.

Уточняется, что молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

Напомним, «хороводное дело» - одно из самых масштабных судебных процессов, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходят десятки фигурантов. Судят обвиняемых группами по десять человек. Приговоры уже были оглашены в отношении 18 брестчан, из них 12 человек приговорены к «химии», четырех направили на «домашнюю химию», еще двоих - в колонию общего режима. В ближайшее время перед судом предстанет третья десятка по «хороводному делу».

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