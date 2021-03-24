В Минобразования назвали даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2021-м году

Учебный год у школьников завершится 31 мая. Фото: pixabay

Последний звонок для белорусских школьников в этом учебном году прозвенит 29 мая, а выпускные вечера советуют провести 10 июня. Такие рекомендации опубликованы на сайте Министерства образования.

Учебный год у школьников завершится 31 мая, последний звонок пройдет 29-го. С 1 июня начнутся каникулы, правда, это не касается выпускников. Им предстоят экзамены, которые запланированы с 1 по 9 июня. У тех, кто будет сдавать языки национальных меньшинств в IX классе, экзамены стартуют 25 мая 2021 года, а в XI классе – 26 мая.

По традиции девятиклассникам нужно будет пройти испытания по русскому и белорусскому языкам, а также математике. Экзамены назначены на 2, 4 и 8 июня.

У 11-классников будет два письменных экзамена: русский или белорусский язык по выбору и математика. Они состоятся 1, 3 и 7 июня. Кроме того, ученикам предстоят еще два устных экзамена – по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускные вечера Минобразования советует проводить 10 июня.

Тем временем Централизованное тестирование в 2021-м начнется 16 июня. До этого момента можно проверить свои знания на репетиционном тестировании (оно проходит в марте-апреле).

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