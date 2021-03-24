Генпрокуратура возбудила уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в больнице Молодечно

Посещение Молодечненской центральной районной больницы. Фото: president.gov.by

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о клевете по ст.188 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту публикации информации в одном из чатов Telegram-канала о том, что якобы пациентка умерла в больнице Молодечно во время приезда Александра Лукашенко, потому что к ней вовремя не пришел врач.

«Согласно материалам дела неустановленное лицо 16 марта 2021 года в сети Интернет распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал глава государства», – сказано в заявлении на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается также, что родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку этому поступку.

«Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет», – добавили в Генпрокуратуре.

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