Минчанку, которую судили за пощечину журналисту СТВ Азаренку, освободили в зале суда

Выйдя из здания суда, Ольга Калацкая сказала, что больше всего на свете она хочет увидеть маму. Фото: Алеся ДОБЫШ

Ранее «Комсомолка» уже писала о переводчице из Минска, которая на одном из протестных мероприятия дала пощечину корреспонденту СТВ Григорию Азаренку.

В среду, 24 марта, суд вынес приговор в отношении Ольги Калацкой - 2 года «домашней химии».

Корреспондент «Комсомолки», присутствовавшая на судебном процессе сообщила, что приговоренную к ограничению свободы минчанку освободили в зале суда.

- Як я успрыняла прысуд? Як рэалii сенняшняга дня - гэта наша рэчаiснаць, - сказала Ольга Калацкая после освобождения.

Ольгу Калацкую встречали журналисты и друзья. Фото: Алеся ДОБЫШ

Женщина также на вопрос журналистов об обжаловании приговора пояснила, что подумает над этим вопросом, но предварительно пояснила, что, скорее всего, не станет этого делать.

Напомним, минчанка ухаживает за пожилой 90-летней матерью, которая самостоятельно не может покидать квартиру и принимать лекарства. Поэтому, едва сойдя со ступенек здания суда Фрунзенского района Минска, Ольга сказала, что больше всего на свете она хочет увидеть маму, и поблагодарила знакомых за то, что в течение ее заключения за пенсионеркой был должный уход. Ольга находилась под стражей больше двух месяцев, с 15 января 2021-го года.

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