МВД: у мужчины, который «призывал выйти на площадь 25 марта», нашли незарегистрированное охотничье ружье с патронами. Фото: МВД.

В Новогрудке милиция задержала 59-летнего местного жителя. Согласно видеоролика, который опубликовал МВД Беларуси, задержанию предшествовали «оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых была получена информация о том, что мужчина призывает граждан к участию в незаконных массовых мероприятиях накануне Дня Воли». - В ходе осмотра его жилища правоохранители нашли протестную атрибутику - ленточки, листовки, флаги, письма с призывами выйти на площадь 25 марта, - рассказал представитель МВД.

На видеокадрах показаны листовки с заголовком «Мы на правильном пути», «Не забудем, не простим. Вечная память герою!», наклейки с цифрами «25.03».

- В рамках осуществления дальнейших процессуальных действий в строениях, на прилегающих к жилищу мужчины территориях, был обнаружен целый арсенал: патроны различного калибра, сменный пулеметный диск, предмет похожий на составную часть автомата, пистолет и незарегистрированное охотничье ружье с патронами. По данному факту проводится проверка, - сообщает МВД.

МВД: у мужчины, который «призывал выйти на площадь 25 марта», нашли незарегистрированное охотничье ружье с патронами. Фото: МВД.

Дополнительно сообщается, что в прошлом году мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД сообщили о задержании администратора чата «Атолино» за распространение протестных газет и листовок.

В ведомстве добавили, что в автомобиле и гараже сотрудники милиции нашли более 15 тысяч экземпляров газет, свыше 12 тысяч стикеров и 4,5 тысячи протестных листовок. (подробности)

Мужчине дали 15 суток ареста за три бело-красно-белых сердечка на окне.

Судья признал мужчину виновным в несанкционированном пикетировании. (подробности)