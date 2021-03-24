Стало известно, как реагирует на вакцину от коронавируса организм больных онкологией

Онкобольные при длительной стабилизации и ремиссии хорошо переносят вакцинацию от "ковида", заявляют специалисты.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, как влияет на организм пациентов с онкогологией вакцинация от коронавируса, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Андрея Каприна, главного внештатного специалиста-онколога Минздрава России и гендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии.
При этом Каприн пояснил, что людям с онкологией, прежде чем пройти вакцинацию, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом-онкологом.
- Думаю, на консультации с доктором, который наблюдает за пациентом, будет принято правильное решение, - заметил внештатный специалист-онколог российского ведомства.
Также он подчеркнул, что практически без побочных эффектов переносят прививки от «ковида» онкобольные при длительной стабилизации и ремиссии.
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» не имеет противопоказаний для с онкологическими заболеваниями, кроме случаев, когда пациенты находятся на химиотерапии.
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