Новые ставки букмекеров на «Евровидение - 2021»: узнали, как далеко Беларусь от фаворита конкурса

Певице Дестини Чукуньере, представляющей Мальту, пророчат победу на "Евровидении". Фото: стоп-кадр | видео Eurovisionworld.

До Международного песенного конкурса «Евровидения» 2021-го года осталось чуть более 55 дней. Тем временем интерес подогревают крупнейшие мировые букмекерские конторы. «Кто выиграет «Евровидение-2021»?» - таким вопрос задаются многие, а букмекеры направляют.

В среду, 24 марта, букмекеры назвали нескольких фаворитов грядущего песенного конкурса. Общий рейтинг появился на официальном сайте проекта - Eurovisionworld.

И возглавила его участниц от Мальты, которой пророчат победу - певица Дестини Чукуньере исполнит сингл «Je Me Casse».

В тройке победителей, считают букмекеры, могут оказаться еще представители Швейцарии и Франции. Беларусь, напомним, представляет в 2021-ом году группа «Галасы ЗМеста», снискавшая славу благодаря политическим песням.

Первую композицию белорусской группы на конкурс не пропустили и они написали еще две новые: одна «про зайчиков», вторая посерьезнее. Однако в глазах букмекеров это не принесло участникам из Беларуси больше шансов на победу: в рейтинге группа осталась на 36-ой позиции из 40. Букмекеры дают 1 шанс из 100, что наша страна сможет выиграть «Евровидение» в 2021-ом году.

Напомним, в этом году конкурс пройдет в Роттердаме в новом формате: с 5-дневным карантином, регулярными ПЦР-тестами, ограниченным количеством журналистов и, возможно, даже и без зрителей.

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