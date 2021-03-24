Названа средняя зарплата в Беларуси за февраль: она еще меньше, чем была в январе 2021 года

В феврале 2021-го года в Беларуси снова "просели" зарплаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Беларуси в феврале 2021-го года номинальная начисленная средняя зарплата составила немногим более 1277 белорусских рублей, сообщили в Белстате.

Эта цифра еще меньше просевших зарплат за январь 2021-го. Напомним, в январе средние зарплаты по стране составили 1290 белрублей, а еще месяцем ранее, в декабре 2020-го года были свыше 1474 белорусских рублей.

Напомним также, что данные включают суммы до вычета подоходных налогов (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплаты). Таким образом, чистыми на руки работники получили за февраль еще меньше - около 1100 белорусских рублей в среднем.

Региональные данные при этом фактически не поменялись. Самые высокие средние зарплаты по-прежнему зарабатываются в Минске (средняя зарплата в феврале более 1850 белрублей). А далее по убыванию идут: Минская область (чуть более 1247 белорусского рубля), Гомельщина (1127,7), Гродненщина (1079,4), Брестчина (1075,9), Витебщина (1068) и Могилевщина (1037 белрублей).

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