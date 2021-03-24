Совет по правам человека ООН принял очередную резолюцию по Беларуси. Вот реакция нашего МИДа.

24 марта, в Совете по правам человека ООН в Женеве вновь говорили о Беларуси: обсуждалось принятие проекта резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси.

В документе под названием «Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и впоследствии» выражается глубокая обеспокоенность общей ситуацией с правами человека в нашей стране и ее ухудшением, осуждается их нарушение, в том числе задержания журналистов и работников СМИ, а также политически мотивированные уголовные дела и приговоры. В нем отмечается, что белорусское правительство не выполнило обязательства по проведению честного и прозрачного голосования, а также содержатся призывы к диалогу с оппозиционными силами, представленными Координационным советом, и проведению выборов, соответствующих демократическим стандартам, сообщает портал TUT.BY.

В документ предлагалось внести 14 поправок, которые инициировали Россия и Китай. Например, предлагалось исключить из резолюции пять пунктов, где говорилось о серьезных нарушениях прав человека, пытках, негуманном обращении с задержанными, невыполнении белорусским правительством обязательств по проведению честных и прозрачных выборов и т. д.

Выступавший в Совете представитель нашей страны Юрий Амбразевич назвал рассмотрение документа новой попыткой вмешательства во внутренние дела суверенного государства, содержащиеся в нем оценки субъективными, а обвинения — неподтвержденными. В результате голосования все предложенные поправки были отклонены, а сам документ 20 голосами против 7 решено было принять в изначальном виде, при этом 20 стран воздержались от голосования.

Принятие резолюции уже прокомментировали в МИД Беларуси:

— Печально, конечно, что ряд государств упорно пытается превратить главный правозащитный орган ООН в механизм реализации своих политических целей, не имеющих ни малейшего отношения к правам человека. Вопреки всем принципам Организации, нормам международного права, да и просто логике и здравому смыслу — ведь решение СПЧ принято против правил процедуры меньшинством, а не большинством голосов. Что тут скажешь — очень демократично, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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