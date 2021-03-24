Лукашенко подписал указ об отчуждении пустующих домов на селе. Что изменяется и по какой цене их можно будет купить?

Александр Лукашенко 24 марта подписал указ «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», сообщает belta.by. Документом упрощается порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года. Отчуждаться такие дома могут без наличия документов на них при условии внесения сведений о жилых домах в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета либо их возведения на земельных участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки).

Регистрировать договоры отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов бесплатно, а оформлять документы на них и земельные участки должны будут покупатели.

Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до одной базовой величины.

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