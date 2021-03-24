За пост в Фейсбуке в отношении известного белорусского адвоката возбудили дисциплинарное производство

Адвокат Дмитрий Лаевский. Фото: www.facebook.com/laevski.by

Такое решение в отношении Дмитрия Лаевского приняли на заседании Совета Минской городской коллегии адвокатов, куда сегодня вызвали адвоката Бабарико и Знака.

Совет коллегии адвокатов начал дисциплинарное производство в отношении известного белорусского адвоката Дмитрия Лаевского, защищающего Виктора Бабарико и Максима Знака. Причина - пост юриста о несогласии с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.

По закону, если дисциплинарная комиссия примет решение исключить Лаевского из коллегии адвокатов, он лишится своей лицензии.

Напомним, 23 марта стало известно, что другой известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий, который защищает своего коллегу Максима Знака, а также многих белорусских журналистов, не прошел внеочередную переаттестацию.

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