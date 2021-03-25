Правозащитники признали журналиста Дениса Ивашина политзаключенным. Фото: страница Facebook Дениса Ивашина

Журналиста Дениса Ивашина признали политическим заключенным. Информация об этом была опубликована на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».

По данным на 24 марта, в Беларуси уже 299 политзаключенных.

Напомним, что Денис Ивашин был задержан 12 марта. В его квартире провели обыск.

Журналисту было предъявлено обвинение по статье 365 Уголовного кодекса – Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Он останется под стражей на два месяца.

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