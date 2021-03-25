Премьер-министр Польши Моравецкий прокомментировал задержание лидера неофициального Союза поляков Беларуси. Фото: ТАСС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал задержание лидера неофициального Союза поляков Беларуси Анжелики Борис. Он записал видеообращение.

- Данные действия несовместимы с какими-либо международными стандартами. Я хотел бы еще раз призвать белорусский власти спокойно решать свои внутренние проблемы без взятия заложников – именно так я отношусь к последней атаке на польское сообщество в Беларуси, - заявил Моравецкий.

Он добавил, что «белорусы, которые проживают в Польше, могут наслаждаться спокойной, нормальной и достойной жизнью». И от Беларуси Польша требует предоставить белорусским полякам такое же право, чтобы они могли «продолжать свою деятельность в сфере образования, культуры и культурных мероприятий».

Премьер-министр Польши пообещал, что вопрос прав польского меньшинства в Беларуси он затронет на заседании Европейского совета, которое состоится уже в четверг, 25 марта.

Напомним, что лидер неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис была задержана 23 марта в Гродно.

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