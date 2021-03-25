В МВД сообщили о задержании администраторов и активных участников телеграм-канала «Прамень»

В МВД сообщили о задержании администраторов и активных участников радикальной телеграм-группы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании администраторов и активных участников радикальной телеграм-группы «Прамень». Информацию об этом разместили в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники минской милиции установили группу молодых людей, которые администрировали радикальную телеграм-группу. В Минске они проживали в съемной квартире с июня 2020 года. Молодые люди изготавливали и распространяли незарегистрированную символику, а также подогревали протестные настроения среди участников чата, - отметили в МВД.

Задержанным от 25 до 30 лет. Один из них проживает в Минске, а другие – в Брестской, Гомельской и Минской областях.

- 2017 и 2020 году молодые люди активно участвовали в несанкционированных акциях в Минске. Они привлекались к административной ответственности. В ходе обыска в арендной квартире была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, протестная символика и литература экстремистской направленности, - рассказали в МВД.

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