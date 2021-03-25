В Минске на Машерова столкнулись три автомобиля. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на проспекте Машерова столкнулись сразу три автомобиля. Об этом проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 24 марта. Удалось установить, что водитель автомобиля «MAN» ехал по проспекту Машерова. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в «Рено», который ехал перед ним, а тот – в «Форд», - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. На площади Ванеева автомобиль проехал на красный свет и врезался в троллейбус.

От удара «Рено» отбросило в «Шевроле», который ехал за троллейбусом. (подробности)

В Минске на МКАД легковушка в заносе врезалась в машину ГАИ.

В этот момент гаишники на служебной Geely оформляли ДТП. (подробности)

В Минске водитель авто уснула за рулем и врезалась сразу в три автомобиля.

В аварии пострадавших нет. У машин механические повреждения. (подробности)