В Бресте сотрудники милиции задержали двух несовершеннолетних зацеперов. Фото: БелТА

В Бресте сотрудники милиции задержали двух несовершеннолетних зацеперов. Об этом сообщает БелТА.

- Инцидент произошел на прошлой неделе. Милиционеры снимали подростков с подножек пассажирского поезда. Чуть позже их задержали в непредназначенном месте для перехода через железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся составом поезда. На данный момент с подростками и их родителями проводится профилактическая работа. Родителям было объявлено официальное предупреждение за ненадлежащее воспитание детей. Один из подростков еще не достиг возраста административной ответственности, - рассказал на совместном брифинге в региональном УСК Брестский транспортный прокурор Валерий Королюк.

По его словам, данное негативное явление довольно распространено среди молодежи. В качестве примера он рассказал случай, когда учащегося Барановичского технологического колледжа, который залез на вагон поезда, ударило током и он получил тяжелую травму.

- Осенью 2020 года сотрудники ОВДТ задержали группу молодых людей из Минска. В числе зацеперов были и несовершеннолетний школьник. Молодые люди находились на крыше движущегося пассажирского поезда. При проведении проверки удалось установить 22 факта совершения ими нарушений правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта, которые связаны с самовольным проездом на грузовых поездах, подножках и крышах пассажирских вагонов, нахождением в неустановленных местах на ж/д путях в непосредственной близости от движущегося состава, - отметил Королюк.

Он добавил, что подростки были привлечены к административной ответственности.

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