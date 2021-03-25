В Минске спасатели обнаружили в сгоревшем мусоре труп мужчины. Фото: БелТА

В Минске спасатели обнаружили в сгоревшем мусоре труп мужчины. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- В среду, 24 марта, в мусороприемной камере дома по улице Куйбышева, 69 загорелся мусор. В нем обнаружили труп мужчины. На данный момент личность погибшего устанавливается, - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что устанавливается причина, по которой произошло возгорание.

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