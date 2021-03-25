Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий выставят на аукцион 31 марта. Фото: скриншот "Яндекс Панорамы"

На аукцион 31 марта выставят пустующее общежитие Минского завода автоматических линий. Аукцион пройдет в Минском городском центре недвижимости. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Общежитие Минского завода автоматических линий было построено еще в 1969 году. Около десяти лет здание не используется. Общежитие расположено на улице Фроликова, 11. Его общая площадь – 2 318,9 «квадратов».

- Начальная цена общежития – 230 тысяч 917 рублей 096 копеек, - рассказала главный специалист отдела по распоряжению госимуществом комитета «Мингорисполкома» Надежда Скварковская.

Документы для участия в аукционе принимают по рабочим дням с 9 до 13 часов и с 14 до 16 часов по адресу: улица Герцена, 2а, кабинет 2.

Последний день приема – 29 марта.

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