Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков Беларуси

Анжелика Борис задержана и стала фигуранткой уголовного дела.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси.

Расследование ведется по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса - разжигание национальной и религиозной вражды и розни, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц.

Кто подозреваемые по этому делу кроме Борис, не сообщается.

– Позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа, - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Анжелику Борис задержали вечером 23 марта в Гродно. Позже стало известно, что ей дали 15 суток за организацию ярмарки "Козюки" без согласования с властями.

Польша отреагировала на это задержание. Премьер-министр Польши сравнил его со взятием заложников.

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