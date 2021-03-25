Почтовые отправления теперь можно получить при помощи СМС-кода

Почтовые отправления теперь можно получать с помощью СМС-кода Фото: Инна КОРСАК

Почтовые отправления теперь можно получать с помощью СМС-кода. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на сайт «Белпочты».

Для того, чтобы получать почтовые отправления с помощью СМС-кода, нужно будет зарегистрироваться в личном кабинете и ввести паспортные данные; распечатать и заполнить заявление (это можно сделать в почтовом отделении); обратиться в любое почтовое отделение для идентификации личности (с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, данные которого были введены при регистрации).

- Благодаря сервису больше не нужно будет заполнять бумажные извещения и предъявлять паспорт. Для того, чтобы получить почтовое отправление, человеку необходимо будет лишь назвать свою фамилию, адрес или номер отправления, номер телефона, который был указан при регистрации. На него поступит СМС-код, который и нужно назвать оператору для получения почтового отправления. Сервис предоставляется бесплатно, - пояснили в «Белпочте».

В организации добавили, что отследить статус отправления можно на сайте, а также с помощью мобильного приложения РУП «Белпочта». При отображении статуса «поступило в учреждение доставки» можно идти и получать отправление, не дожидаясь бумажного извещения.

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От получателя будут требовать дополнительные пояснения. (подробности)