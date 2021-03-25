В Минске на СТО опрокинулась корзина подъемника – один человек погиб. Фото: www.retrade.eu

В Минске на СТО два человека упали с высоты пять метров. Один человек погиб. Об этом проинформировали в МЧС.

- Происшествие произошло в среду, 24 марта. Люди упали с высоты пять метров в результате опрокидывания корзины подъемника. 37-летний мужчина погиб, а 32-летний был доставлен с травмами в больницу, - рассказали в ведомстве.

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