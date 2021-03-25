Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: «Нам не может помешать ни пандемия коронавируса, ни попытки расшатать ситуацию»

Лукашенко 25 марта проводит встречу с губернатором Приморского края. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 25 марта, в четверг, проводит встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщает БелТА.

- Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не сможет помешать ни пандемия коронавируса, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию ни в Беларуси, ни в России. События последних месяцев смогли показаться, что в нелегкие моменты испытаний, которые были подброшены нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь. Хочу вас поблагодарить как гражданина России, посла РФ, он никогда бывшим для нас не станет, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси, - заявил президент.

Лукашенко добавил, что «дело за нами не станет». Он также отметил, что Кожемяко знает на личном примере, что Беларусь – это надежный партнер и так будет всегда.

- При вашей поддержке был успешно реализован ряд важных совместных проектов на территории России. Ваша заинтересованность в том, чтобы двусторонних контактов было еще больше, охватывать новые сферы и искать перспективные направления, абсолютно верная, - подытожил президент.

Лукашенко 25 марта проводит встречу с губернатором Приморского края. Фото: "Пул Первого"

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