В Беларуси 25 марта начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины «Спутник V» от коронавируса. Фото: телеграм-канал Минздрава

В Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Он реализуется на предприятии «Белмедпрепараты». Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.

- Все необходимые работы были выполнены. Данная вакцина может быть использована для вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. В дальнейшем объем выпуска составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно, - рассказал генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.

В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины «Спутник V» от коронавируса. Фото: телеграм-канал Минздрава

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