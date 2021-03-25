Потеплеет до +15: погода в Беларуси на 26 марта и выходные 27 - 28 марта

По ночам и утром на выходных в Беларуси погода будет туманной, а днем хоть и облачной, но без сильных осадков. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ночные заморозки еще не уйдут до конца, но погода днем станет еще более теплой и комфортной, сообщили синоптики на сайте meteoinfo.by.

Так на погоду в пятницу, 26 марта, будет влиять область повышенного атмосферного давления. Ночью, как и в утренние часы, возможны несильный туман и гололедица на дорогах. Градус опуститься до -3…+3 выше ноля в среднем по стране, холоднее будет только на юго-востоке страны - около -5 мороза. День будет облачным с прояснениями и без существенных осадков. При этом заметно потеплеет: +6…+11 градусов и до +13 в западной части Беларуси.

В субботу, 27 марта, теплые воздушные массы будут формировать область повышенного давления. Ночные заморозки ослабнут и термометры покажут в среднем -2…+5. Днем потеплеет до приятных +8…+15 выше ноля. В течение суток сильных осадков не предполагается, только ночью и с утра может быть слабый туман.

А вот в воскресенье, 28 марта, вероятнее всего, задождит и, хотя теплый градус и начнет немножко снижаться, минусовой погоды не прогнозируется совсем. На погоду окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы. Ночью дождь пройдет местами, а ночью уже по большей части Беларуси - осадки прогнозируются кратковременные. Температура ночью будет около 0…+5 выше ноля, а днем уже +4…+11 тепла. Как и в предыдущие дни в ночные и утренние часы возможен слабый туман.

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