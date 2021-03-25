Произведенную в Беларуси вакцину от коронавируса «Спутник V» проверят в России на качество

Произведенную в Беларуси российскую вакцину начнут использовать для массовой вакцинации населения с последней декады апреля 2021 года. Фото: Минздрав.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Беларуси с 25 марта начали производить вакцину «Спутник V» в промышленных объемах.

Также, по информации БелТА, стало известно, что произведенную в Беларуси вакцину отправят на проверку качества в Россию, в центр им.Гамалеи, в котором и разработали этот препарат. Мероприятия контроля качества будут проводиться в течение ближайших 3 недель.

По словам Сергея Беляева, гендиректора «Белмедпрепараты», на котором начался промышленный выпуск «Спутник V», вакцина будет проходить полный контроль по всем показателям качества и безопасности.

- Первая валидационная серия вакцины «Спутник V», произведенная на «Белмедпрепаратах», также прошла необходимое лабораторное подтверждение. Продукт оказался полностью идентичен оригинальному и прошел по всем показателям качества, - подчеркнул он.

Предполагается, что произведенную в Беларуси российскую вакцину начнут использовать для массовой вакцинации населения с последней декады апреля 2021-го года. Объем первой партии - до 100 тысяч доз, а в дальнейшем - до 500 тысяч доз вакцины в месяц.

- Вакцина будет доступна всему населению. Для граждан Беларуси вакцинация бесплатна, - проинформировали на «Белмедпрепаратах».

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