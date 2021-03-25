Президент Литвы пригласил Светлану Тихановскую на прием в президентский дворец

Светлана Тихановская встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседа. Фото: пресс-служба Тихановской.

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 марта пригласил Светлану Тихановскую на прием, посвященный Дню Воли.

– Науседа поздравил белорусов с большим праздником независимости (Днем Воли - днем провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, который неофициально отмечается в Беларуси - Ред.) и пожелал белорусскому народу победы, – говорится в официальном сообщении пресс-службы Тихановской.

Президент Литвы встретил Тихановскую значком с бело-красно-белым и литовским флажками.

Тихановская и Науседа обсудили голосование за переговоры с участием международной медиации и ситуацию с политзаключенными в Беларуси. За мирное урегулирование политического кризиса онлайн проголосовало почти 750 тысяч человек. Как сообщил президент Литвы, он планирует 25 марта поднять тему Беларуси на Европейском Совете, в котором будет участвовать президент США Джо Байден.