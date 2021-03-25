На Брестчине в 2020 году возбуждено 13 уголовных дел за приведение железнодорожных путей в негодность

На Брестчине расследуют уголовные дела о нарушении работы железной дороги. Фото: Оксана БРОВАЧ

В конце 2020 года в Брестской области возбудили 13 уголовных дел за умышленное приведение путей сообщения в негодность. Об этом на пресс-конференции рассказал Брестский транспортный прокурор Валерий Королюк.

– В четвертом квартале 2020 года зарегистрировано 25 фактов умышленного противоправного вмешательства в работу систем безопасности железнодорожного транспорта. Это сказалось на работе транспорта, были задержки в движении поездов. Данные факты не повлекли аварий, крушений, которые бы привели к гибели людей. Но реальная опасность существовала, – цитирует «СБ» транспортного прокурора.

По информации СК, в 2020 году зарегистрировано 28 фактов вмешательства в работу железной дороги. Как пишет belta.by, все случаи были связаны с протестами. Только в октябре за сутки 26 октября 7 раз пытались устроить замыкание цепи железнодорожных путей. Из-за этого ложно срабатывала сигнализация на переездах и подавался сигнал о том, что пути заняты.