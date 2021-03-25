Сказал, что волонтер, и забрал золотые сережки, а через день вернулся за кольцом: вот как в Минске ограбили 88-летнюю женщину

Ранее неоднократно судимый житель Осиповичей промышлял грабежом в Минске. Фото: стоп-кадр | видео ГУВД Мингорисполкома.

Криминальный инцидент с ограблением пожилой минчанки произошел на днях в Минске, сообщил телеграм-канал «Милиция Минска».

Обратившаяся в милицию пенсионерка рассказал, что к ней на днях пришли незнакомые мужчина и женщина. Они представились волонтерами и предложили помощь, но женщина, поблагодарив, сказала что ей ничего не нужно. Тогда «помощнички» разозлись и стали требовать деньги за… топливо. Мол, приехали к женщине, топливо потратили, а помощь и не нужна!

- После отказа пенсионерки платить мужчина с применением силы похитил находящиеся при ней золотые серьги и скрылся. Но через несколько дней обидчик вернулся и силой отобрал у женщины еще золотое кольцо. В этот раз потерпевшая обратилась в милицию, - проинформировали в пресс-службе.

Найти грабителя удалось быстро. Им оказался 35-летний безработный ранее неоднократно судимый, в том числе за грабежи, житель Осиповичского района. Похищенное золото он сдал в ломбард и уехал из Минска, его задержали по месту жительства и доставили в столицу. Идет следствие.

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