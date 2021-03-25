Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети 25 марта Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключили от сети 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ», – пояснили в Минэнерго.

Ранее там объяснили, почему периодически отключают первый энергоблок, отметив, что он находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75 – 90 – 100 % от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока. Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности.

В предыдущий раз первый энергоблок БелАЭС отключали 10 марта.

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Пока идет процесс лицензирования станции, который начался еще в 2017 году (подробности).