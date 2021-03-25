Фотофакт. Лукашенко подарили парусник «Надежда» с гербом России

Парусник, подаренный Лукашенко украшают российские государственные символы - флаг и герб. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 25 марта, во Дворце Независимости Александр Лукашенко принимает с рабочим визитом главу Приморья Олега Кожемяко. Губернатор российского региона говорил с Лукашенко о результатах совместного белорусско-российского экономического сотрудничества, которым, по словам Лукашенко, не могут помешать «ни пандемия, ни расшатывание политической ситуации».

От российского чиновника Александр Лукашенко получил в подарок макет парусника. Искусно сделанное трехмачтовое судно украшает флаг и герб России, а на правом борту красуется название парусника - «Надежда».

Лукашенко в ответ подарил панно в виде карты Беларуси, выполненное из векового дуба. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

- Губернатор в Приморье вернется тоже не с пустыми руками. Ему на память - панно из мореного дуба возрастом 300 - 700 лет. И конфеты бренда «Президент», - прокомментировал телеграм-канал «Пул Первого».

Панно из мореного дуба представляет собой карту Беларуси из фрагментов дерева на деревянной же «подушке», на ней подписаны областные центры и Минск, есть золоченый герб и надпись золотом Республика Беларусь. Конфеты упакованы в коробку на замочке в виде своеобразного дипломата, ее также украшают «золотые» белорусский орнамент и надпись «президент».

А в такой дорогой коробке - конфеты бренда "Президент". Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

К слову предыдущий визит Олега Кожемяко в Минск проходил не так давно, в сентябре 2020-го года. Тогда приморскому губернатору Александр Лукашенко признавался, что часто вспоминает «свое Отечество от Бреста до Владивостока».

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