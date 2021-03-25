В Жодино сообщили о минировании 12 общественных зданий: школы, предприятия и другие объекты

Сообщения от неизвестных «минеров» поступили на электронную почту 12 организаций и предприятий в Жодино. Фото: БелТА.

О том, что в Жодино 25 марта поступила череда сообщений о минировании общественных объектов, сообщил местный ресурс «Жодзiнскiя навiны» по информации правоохранителей.

Сообщения от неизвестных «минеров» поступили на электронную почту 12 объектов, среди которых несколько школ, а также предприятий города.

Сразу после поступления информации об опасности правоохранители приняли меры к обеспечению людей на объектах, здания взяли под дополнительную охрану. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, проверяя эту информацию. К местам происшествия выбыли сотрудники городских отделов милиции, СК и МЧС, а также - саперно-пиротехническая группа из Минска.

- Младших школьников вместе с педагогами распределили по учреждениям культуры, там для них проводят конкурсы и викторины. А учеников среднего звена отправили по домам, снабдив заданиями для самоподготовки. В ГОВД сообщили, что ситуация находится под контролем, и призвали горожан не поддаваться панике, - прокомментировал ресурс.

Позже стало известно, что информация о минировании в школах не подтвердилась, а также что были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности. Поэтому занятия в жодинских школах во вторую смену будут проходить в обычном режиме.

Около 16.20 часов появилась информация о том, что сообщения о минировании не подтвердилась ни на одном из 12 объектов.

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